https://static.news.ru/photo/774d3254-67e3-11ea-b1fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Добыча ливийской нефти сократилась до 91,1 тысячи баррелей в сутки, а экономические потери составили почти $3,3 млрд, из-за нестабильной обстановки в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную нефтяную компанию (NOC).

В 2019 году добыча нефти достигла 1,1 млн баррелей в сутки. В начале 2020 года Ливийская национальная армия генерала Хафтара заблокировала морские порты для экспорта сырья. После этого Ливия теряет около $47,16 млн в день.

Национальная нефтяная компания отмечает, что в столице Ливии и ближайших городах и районах население сталкивается с нехваткой топлива с связи с ухудшением условий безопасности.

Сокращение добычи привело к закрытию крупнейших месторождений, таких как Эш-Шарара и Эль-Филь, что фактически остановило нефтяную промышленность страны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Ливия из-за закрытия морских терминалов и месторождений нефти потеряла почти $1 млрд, а нефтедобыча снизилась до 187 тысяч баррелей в сутки.