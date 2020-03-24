https://static.news.ru/photo/40305b6c-6dc8-11ea-b9d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press

Национальная нефтяная компания (NOC) Ливии сообщила, что экономические потери от сокращения добычи нефти в стране с начала года составили $3,5 млрд.

В 2019 году добыча нефти достигла 1,1 млн баррелей в сутки. В начале 2020 года Ливийская национальная армия под руководством генерала Халифы Хафтара заблокировала морские терминалы для экспорта сырья. По данным на 22 марта, уровень производства нефти составлял 95,8 тысячи баррелей ежесуточно, передаёт Associated Press.

Нефтяная промышленность в Ливии фактически остановлена, в стране закрыты крупнейшие месторождения, такие как Эш-Шарара и Эль-Филь, писал NEWS.ru.