В России закончилась Lada на «автомате»

В России у АвтоВАЗа закончились автомобили Lada с автоматической коробкой передач, заявил менеджер одного из дилерских центров в Тольятти, передаёт «Газета.Ru». По его словам, спустя несколько месяцев на рынке нельзя будет найти ни одной Lada с «автоматом». Такая ситуация может затянуться на год и более.

Автомобилей с «автоматом» нет и не будет. Эта ситуация продлится год, а может и два. Уверен на 99%, что уже через пару месяцев вы вообще не найдёте Lada с «автоматом», — заявил источник.

По его словам, автолюбителям, которые захотят приобрести, например, модель Lada Granta, придётся довольствоваться машинами «на механике». Информацию о дефиците деталей у АвтоВАЗа подтвердил также представитель дилерского центра в Москве. Он подчеркнул, что завод сейчас простаивает, так как у компании просто нет необходимых запчастей, поэтому АвтоВАЗ будет выпускать те модели авто, на которые хватит деталей.

Потом на АвтоВАЗе будут производить те модели, на которые хватит деталей. Это Granta и Vesta в базовых комплектациях. С «автоматами» вообще беда, их не будет, там японские Jatco стоят, — добавил он.

4 апреля стало известно, что АвтоВАЗ отправил сотрудников в корпоративный отпуск сроком на три недели. Он продлится с 4 по 24 апреля. За это время в компании рассчитывают накопить необходимый запас компонентов для обеспечения стабильной работы предприятия.

11 апреля следом производство приостановил УАЗ, также отправив сотрудников в корпоративный отпуск на шесть рабочих дней.