Курс рубля вырос во время послания Путина

https://static.news.ru/photo/5d33e4aa-a296-11eb-9461-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курсы доллара и евро заметно снизились в ходе оглашения международной части послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Рубль вырос после того, как глава государства предложил западным партнёрам обсудить вопрос стратегического вооружения, при этом не упомянув в речи тему конфликта в Донбассе и текущие взаимоотношения России с Украиной.

Рынок позитивно отнёсся к отсутствию в речи российского лидера конкретных угроз по поводу возможных действий войск РФ вблизи украинских границ и на территории Донбасса. Комментируя тему взаимоотношений страны с ближайшими соседями, Путин лишь выразил сожаление, что Запад оставил без адекватной реакции планировавшееся покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В 13:21 мск, когда Путин начал оглашать международную часть послания, курс американской валюты потерял 25,5 копейки и достиг отметки в 76,5525 рубля. Евро подешевел на 46,75 копейки — до 91,86 рубля.

Ранее руководитель аналитического департамента Артём Деев сообщил NEWS.ru, что санкционный фактор рубль отыгрывал в течение длительного времени, пока эти ограничения ожидались. Однако в случае ужесточения антироссийской риторики курс российской валюты может снизиться до отметки в 78 рублей за доллар и 94 рубля за евро.