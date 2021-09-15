Курс евро упал до минимума с начала года

Курс евро опустился ниже 85,75 рубля, обновив минимум 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Предыдущий минимум был зафиксирован 18 июня.

На 17:25 евро стоит 85,77 рубля. Курс доллара опустился на 34 копейки до 72,56 рубля. Укрепление российской валюты связано с ростом стоимости нефти марки Brent, которая поднялась выше $75 впервые со 2 августа.

Ранее эксперт заявил, что в ближайшее время курс рубля может значительно укрепиться по отношению к доллару, и россиянам лучше не вкладываться в покупку данной иностранной валюты. По словам специалиста, на укрепление российской валюты влияют цены на нефть и все сырьевые товары, которые идут на экспорт. Также к факторам, способствующим укреплению рубля, можно причислить и то, что в отношении России пока не собираются вводить новых санкций. Кроме того, российский рубль впервые почти за пять лет вошёл в рейтинг самых популярных валют мира.