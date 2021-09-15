Россиян предостерегли от покупки долларов

В ближайшее время курс рубля может значительно укрепиться по отношению к доллару. Поэтому россиянам лучше не вкладываться в покупку данной иностранной валюты, заявил «Вечерней Москве» независимый финансовый аналитик и валютный стратег Александр Егоров.

Оснований для укрепления рубля несколько. Так, Банк России в минувшую пятницу, 10 сентября, повысил ключевую ставку до 6,75% и дал сигнал участникам рынка, что продолжит её повышать и дальше, — отметил эксперт.

По словам специалиста, на укрепление российской валюты влияют цены на нефть и все сырьевые товары, которые идут на экспорт. Также к факторам, способствующим укреплению рубля, можно причислить и то, что в отношении России пока не собираются вводить новых санкций.

Ранее руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников заявил, что если инфляция в мире ускорится, то ни одна валюта не будет защищённой. В такой ситуации лучше вкладываться в качество своей жизни или в материальные активы.

Покупку недвижимости Верников также назвал способом частичной защиты от инфляции. Сюда же можно отнести вложения в материальные активы вроде золота и серебра, а также в акции растущих бизнесов. Эксперт подчеркнул, что гарантированную защиту от обесценивания вложенных средств не обеспечит ни один из названных им инструментов.