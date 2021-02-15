Курс евро опустился ниже 89 рублей

https://static.news.ru/photo/dbd33ab6-6f67-11eb-a577-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На открытии торгов Московской Биржи курс доллара опустился до отметки в 73,38 рубля, курс евро — до отметки в 88,88 рубля. Европейская валюта торгуется ниже 89 рублей впервые с 21 января.

По данным торговой площадки на 10:00 мск, курс доллара подешевел на 0,46% в сравнении с уровнем закрытия предыдущей сессии, курс евро — на 0,5%. Через 45 минут после начала торгов американская и европейская валюты ослабили снижение. Доллар находился на уровне 73,43 рубля, евро — 89,1 рубля.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE 15 февраля выросла на 1,6% — до $63,43 за баррель. Нефть сорта WTI — на 1,99%, до $60,56 за баррель.

Индекс МосБиржи прибавил в этот день 1,02% и достиг 3461,94 пункта, индекс РТС вырос на 1,2%, до 1479,53 пункта.

Как писал NEWS.ru, рисковыми с точки зрения инвестиций в 2021 году являются китайский юань, гонконгский доллар и почти все африканские и латиноамериканские валюты. Об этом рассказал доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский. По словам экономиста, гонконгский доллар долгое время был переоценён из-за постоянного положительного сальдо капитальных вложений, однако события 2019 года в сочетании с регрессией, начавшейся в 2018 году, делают его опасной валютой для инвестиций. В последние месяцы он существенно колебался по отношению к рублю.