Курс доллара впервые за почти 20 дней оказался выше 70 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На валютных торгах Московской Биржи 30 января курс доллара преодолел отметку в 70 рублей. Такого подъема американской валюты торговая площадка не фиксировала с 11 числа месяца. В 15:40 мск доллар прибавлял 0,86%, торгуясь по 70,0475 рубля. Через 15 минут курс доллара был уже на отметке в 70,12 рубля (+0,95%).

Курс евро, в свою очередь, 30 января впервые с 9 числа преодолел отметку в 76 рублей. К 15:55 мск европейская валюта прибавляла в цене 1,23%: в это время евро торговался по 76,3825 рубля. В то же время юань рос до 10,37 рубля. Китайская валюта прибавляла 1,07%.

Индекс самой торговой площадки повышался до 2193,54 пункта (+0,19%). Значения РТС падали до 985,53 пункта (-0,69%).

Накануне первый заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов указал, что в 2023 году среднегодовой курс рубля составит около 70 за доллар, поскольку он является балансовым для экономики России. По словам Торосова, такой уровень успешно удерживает баланс отечественной экономики, в то время как курс 60 рублей за доллар «категорически не устраивает» экспортеров, бизнес которых в этой ситуации становится нерентабельным. Также экономист добавил, что от «крепкого рубля» страдает бюджет государства, поскольку он недополучает доходы.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что нацвалюта РФ в 2023 году будет слабеть, а доллар вырастет до 75–80 рублей. Главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала» Софья Донец полагает, что валютный рынок на фоне снижения объемов торговли, в том числе по традиционным валютам, скорее всего, останется волатильным и в 2023 году. При этом аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что значительное ослабление рубля в декабре сменится его укреплением.