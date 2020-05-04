Экономика

Курс доллара 4 мая вырос до 75,55 рубля

12:07, 04 мая 2020 11
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средневзвешенный курс доллара расчётами «завтра» на единой торговой сессии ММВБ к 11:30 мск 4 мая вырос на 282,82 копейки по сравнению с уровнем, сформировавшемся к этому времени накануне, — до 75,5545 рубля.

По сравнению со средневзвешенным значением предыдущего торгового дня курс доллара вырос на 212,53 копейки, передаёт «Интерфакс».

К 11:30 мск на единой торговой сессии были заключены 15 059 сделок на сумму 35,89 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что российский рубль перешёл к снижению к доллару США и евро в ходе торгов на МосБирже. Курс доллара вырос до 73,29 рубля, курс евро — до 79,64 рубля.

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