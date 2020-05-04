Курс доллара 4 мая вырос до 75,55 рубля

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Казахская компания «КазМунайГаз» намерена снизить производство нефти на своих операционных активах на 164 тысячи тонн в мае и июне в связи с уменьшением спроса из-за пандемии коронавируса и соглашения ОПЕК+.

По словам зампредседателя правления, финансового директора компании Даурена Карабаева, конкретные объёмы в настоящее время согласуются Министерством энергетики. В пресс-службе «КазМунайГаз» добавили, что имеются в виду все активы, кроме месторождений Кашаган,...