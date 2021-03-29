Кудрин объяснил разницу в зарплатах бюджетников на Западе и в России

https://static.news.ru/photo/de96d436-9093-11eb-b5ef-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблему разницы зарплат учителей и врачей в России и на Западе невозможно решить повышением бюджетных расходов. Об этом сообщил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

На заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам сенаторы обратили внимание главы Счётной платы на низкий уровень зарплат в российской бюджетной сфере и предложили аудиторам провести экспертно-аналитическое мероприятие, посвящённое этой проблеме. В ответ Кудрин заявил, что простое повышение зарплаты ничего не даст, нужно повышать производительность труда.

Вы ссылаетесь на западные страны — там, допустим, на 25% в ВВП доля зарплат [бюджетников] больше. Но производительность труда в среднем одного среднего занятого в 2 раза выше в Европе и в 2,5 раза выше в США, чем у нас. Это другая отдача, это связано со структурой рабочих мест, которые более производительны, — цитирует его РИА Новости.

Кудрин добавил, что в России уровень дифференциации зарплат в одних и тех же отраслях очень высок. По его мнению, неравенство в России — это одна из самых острых проблем и её тоже надо рассматривать.

Ранее спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил о важной роли бывшего министра финансов России и действующего главы Счётной палаты Алексея Кудрина в спасении экономики РФ во время финансового кризиса 1998 года. Экс-глава «Роснано» подчеркнул, что перед Кудриным стояла задача получить одобрение кредита МВФ и Всемирного банка в кратчайшие сроки — у него было около 25 суток. Ему пришлось «сломать все процедуры МВФ и Всемирного банка», а также добиться проработки целостной процедуры со стороны ЦБ, Минэкономики, Минфина и Госимущества, несмотря на различия во взглядах ведомств на ситуацию, писал NEWS.ru.