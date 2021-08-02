Кудрин объяснил, во сколько обойдётся снижение бедности

Ежегодная стоимость двукратного сокращения бедности в России составит несколько сотен миллиардов рублей. Такое мнение в интервью РБК высказал председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, модель борьбы с бедностью в стране, включающей многофакторную оценку нуждаемости и ранжирование размера выплат в зависимости от семейных доходов, помогла бы в долгосрочной перспективе существенно снизить уровень бедности.

Он также отметил , что для ускорения роста ВВП до 4-5% российскому правительству необходимо в большей степени вкладывать денежные средства в человеческий капитал — сферы образования и здравоохранения. Помимо этого, властям следует обратить внимание на развитие предпринимательской инициативы и конкуренции.

Кудрин выступил за децентрализацию взаимоотношений между центром (Москвой) и регионами. По его мнению, такая модель развития позволит в дальнейшем сократить уровень дифференциации (различий) областей по налоговому потенциалу для госбюджета.

Ранее Кудрин сообщил, что экономическая модель России изжила себя. По его словам, для перехода к более современному пути развития стране необходимо совершить экспортный прорыв, а также увеличить уровень внутренних инвестиций.