Минтруд предложил субсидировать трудоустройство выпускников 2020 года

https://static.news.ru/photo/e39d0bfa-b3f0-11eb-9e95-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство труда и соцзащиты РФ предложило распространить субсидирование занятости на выпускников 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства Антона Котякова.

Сейчас число официально зарегистрированных безработных россиян моложе 25 лет составляет 156 тысяч человек, при этом 15 тысяч — это выпускники прошлого года. Именно они нуждаются в помощи в получении первого места работы, — заявил Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Он отметил, что процедура субсидирования найма позволит трудоустроить порядка 220 тысяч безработных. Речь идёт о выпускниках 2020 года, которые не нашли постоянную работу, встали или встанут на учёт после 1 января 2021 года.

Ранее Котяков сообщил, что уровень безработицы по методологии Международной организации труда в марте составил 5,4%. Это менее 4,1 млн человек. Глава Минтруда отметил, что в августе прошлого года на пике пандемического кризиса уровень безработицы составлял 6,4%. Он добавил, что снижается и количество официально зарегистрированных в качестве безработных граждан в центрах занятости. По состоянию на 12 мая их было менее 1530 тысяч человек. При этом порядка 700 тысяч граждан стоят на учёте с прошлого года, уточнил министр.