https://static.news.ru/photo/456b44de-56b7-11ea-8fdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhengyi Xie/ZUMAPRESS.com

Опасения относительно экономической ситуацией в связи со вспышкой коронавируса отразились на котировках акций в начале новой торговой недели.

В частности, индекс Hang Seng снизился с открытием биржи на 203 пункта или 0,75% до значения 27105 и продолжил падать до 1,38%. Потери понесли держатели активов в сырьевом секторе, транспорте, страховании и игорном бизнесе. В частности, акции Petrochina упали на 3,85%, бумаги MGM China (оператор казино) подешевели на 3,5%, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, апрельские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent торгуются 24 февраля на лондонской ICE на уровне $56,87 за баррель. Падение в цене составило почти 3%, в последний раз баррель эталонной марки нефти стоил меньше $57 14 февраля 2020 года.