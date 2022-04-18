«Коммерсант»: медики отмечают перебои с поставками расходных материалов

Газета «Коммерсант» опубликовала результаты опроса сервиса «Актион Медицина» среди среднего персонала российских клиник. Согласно данным исследования, более половины российских медработников сообщили о перебоях с поставками импортных медицинских расходных материалов.

Речь идёт о катетерах, шприцах, антисептиках, перевязочных средствах и шовных материалах. Ещё треть обеспокоены поставками отечественных аналогов. Наиболее остро, согласно результатам опроса, стоит вопрос об экономии импортных перчаток, так как производство только 1% из ежегодно используемых 500 млн пар находится в России.

Среди изделий зарубежного производства чаще всего медперсоналу приходится экономить на перчатках (31%), катетерах (22%), инфузионных системах, бабочках для постоянного внутривенного катетера (17%), дезинфицирующих средствах и антисептиках (16%). На нехватку шовного материала пожаловались 15%, шприцов — 13%, масок — 10%, бахил — 6%. В то же время 22% респондентов заявили, что экономить на расходных материалах необходимости нет.

Согласно данным опроса, 38% медработников планируют заменить на российские импортные перчатки, 25% — дезсредства и антисептики, 24% — шприцы. Уже сейчас с российскими производителями работают 28% опрошенных.

В качестве экономии расходных материалов 42% персонала в клиниках пересматривают нормы расходования, 29% стараются избежать дублирования анализов, 24% ужесточают контроль за правилами стерилизации и дезинфекции.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что до конца года все столичные детские поликлиники должны перейти на электронные медицинские карты. По её словам, существование такой системы облегчает жизнь родителей: можно консультироваться у разных врачей, не носить справки в школу, контролировать календарь прививок.