Ракова рассказала об изменениях, ожидающих детские поликлиники

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что до конца года все столичные детские поликлиники должны перейти на электронные медицинские карты. По её словам, существование такой системы облегчает жизнь родителей: можно консультироваться у разных врачей, не носить справки в школу, контролировать календарь прививок, передаёт ТАСС.

Мы хотим до конца года все детские поликлиники перевести на ведение медицинских карт в электронном виде, — заявила Ракова.

Заммэра отметила, что новая система будет очень удобной для родителей. Так, семья сможет оперативно проконсультироваться у другого врача, ведь вся история болезни малыша будет собрана в одной системе. По словам Раковой, электронный детский регистр также позволит посмотреть, каких прививок не хватает ребёнку.

По мнению заммэра, система снизит нагрузку и на школы. Благодаря регистру, появится возможность формировать эпидемиологический паспорт класса и отслеживать долю невакцинированных детей. Кроме того, по словам Раковой, если ребёнок заболеет, то справка больше не потребуется — систему соединят с электронным журналом, в котором в клеточке будет появляться буква «б», если педиатр решит освободить ученика от занятий.

Ранее стало известно, что Минобрнауки РФ планирует ввести цифровые дипломы. В ведомстве заявили, что переход на электронные документы может произойти уже в ближайший год.