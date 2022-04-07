Минобрнауки планирует ввести цифровые дипломы

Минобрнауки РФ работает над введением цифровых дипломов об образовании. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков, сообщает ТАСС. По его словам, переход на электронные документы может произойти уже в ближайший год.

Диплом не бумажный, а цифровой, мы над этим работаем, в ближайшее время мы планируем, что это будет, — сказал он.

Она также отметил, что ведущие вузы уже не первый год используют электронные форматы для написания контрольных, рефератов и прочих работ.

Ранее на сайте Юго-Западного государственного университета был опубликован документ, в котором говорится о том, что Минобрнауки РФ разослало вузам письмо с просьбой до 4 апреля перенести свой контент с YouTube на VK.Video и Rutube.

Позже в ведомстве заявили, что отправленное вузам письмо о переносе контента с YouTube на Rutube носит рекомендательный характер. По словам представителей министерства, университеты автономны в принятии решений в соответствии с федеральным законом об образовании.