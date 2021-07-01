Комитет конгресса одобрил поправку о санкциях к «Северному потоку — 2»

Комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США принял поправку, которая призвана помешать президенту Джо Байдену в приостановке санкций против оператора «Северного потока — 2», сообщает РИА Новости.
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Ранее стало известно, что чешский журналист Адам Черны нашёл способ «выбить стул» из-под «Северного потока — 2». При этом отменять строительство во избежание исков не стоит. Однако, чтобы избежать экономического краха после ввода в эксплуатацию газопровода, необходимо прописать жёсткие правила по его эксплуатации, считает он.