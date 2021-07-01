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Комитет конгресса одобрил поправку о санкциях к «Северному потоку — 2»

22:46, 01 июля 2021
Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США принял поправку, которая призвана помешать президенту Джо Байдену в приостановке санкций против оператора «Северного потока — 2», сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что инициатива выставить такую поправку на голосование принадлежит члену конгресса от Огайо, демократу Марси Капур. Пока непонятно, каковыми являются шансы на утверждение поправки полным составом обеих палат законодательного органа США.

Ранее стало известно, что чешский журналист Адам Черны нашёл способ «выбить стул» из-под «Северного потока — 2». При этом отменять строительство во избежание исков не стоит. Однако, чтобы избежать экономического краха после ввода в эксплуатацию газопровода, необходимо прописать жёсткие правила по его эксплуатации, считает он.

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