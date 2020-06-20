Принятые для предотвращения распространения коронавируса ограничительные меры в России повлияли на перераспределение объёмов логистических групп товаров. Это связано с тем, что из-за дистанционной работы и самоизоляции изменились предпочтения клиентов: люди стали реже выходить в магазин, и многие вещи заказывались онлайн. О том, как изменился спрос на логистические услуги в условиях распространения коронавируса, — в материале NEWS.ru.

Спрос на товары, которые ранее приобретались в офлайне, существенно вырос: средства личной гигиены — прирост составил более 200%, косметика — 180%, детские товары — 160%, книги — 150%, спортивные товары — 140% и электроника — почти 200%.

В целом логистический рынок смог подстроиться под новые условия, в некоторых сегментах сейчас наблюдается позитивная динамика. Ретейлерам было необходимо постоянно пополнять складские запасы, особенно тем, чья деятельность связана с продуктами питания и другими товарами первой необходимости.

Однако многие компании были не готовы к работе онлайн, поэтому на скорую руку были сформированы digital-отделы. Соответственно, с ростом трафика площадок онлайн-продаж увеличился и спрос на междугородние и международные транспортные услуги, пояснила NEWS.ru коммерческий директор компании IML Елена Шутюк.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В условиях пандемии было важно проявлять заботу о здоровье и безопасности персонала. Курьеры, водители и сотрудники складов ежедневно обеспечивались индивидуальными средствами защиты: масками, перчатками и антисептиками. Несколько раз в день у них измерялась температура, а показатели отмечались на специальном листе, который в дальнейшем прикреплялся ко всем доставляемым заказам.

В такой сложный для страны период было необходимо сохранить логистику как пласт экономики, поэтому штат компаний работал в полную силу. К тому же стала пользоваться спросом бесплатная доставка. С её помощью покупатели могли не контактировать с курьерами и таким образом снизить риск заражения вирусом.

Если говорить о постоянных клиентах, то здесь быстрые изменения практически невозможны. Отказываться невыгодно как партнёрам, так и самим логистическим компаниям. Вместе с тем игроки некоторых отраслей были вынуждены приостановить деятельность совсем или уменьшить количество отправок.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Например, особо заметно было временное затишье у клиентов, специализирующихся на деревообрабатывающей промышленности, машиностроении и автомобилестроении, отметила директор управления по продажам и маркетингу группы компаний AsstrA Наталья Еременко. Поставки же грузов фармацевтической, агропромышленной отраслей и товаров сегмента FMCG (повседневного спроса), напротив, увеличились. Часть клиентов переориентировались — так, сегмент fashion стал производить не одежду и обувь, а маски, защитные халаты и бахилы.

Спрос увеличился именно в определённых отраслях, и это естественным образом отразилось и на перевозимых грузах. На первом месте крепко засели грузы пищевой промышленности, а грузооборот с организациями из фармацевтического сектора вырос по рынку более чем на треть.