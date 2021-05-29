Как избежать штрафов на работе

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Существует множество «сравнительно честных способов» штрафовать работников. О том, как можно избежать наказания рублём на работе, NEWS.ru рассказал консультант по трудовому праву Илья Данцкер.

По словам эксперта, штраф — понятие неприменимое к отношениям между работником и работодателем. Штрафовать — это прерогатива исключительно государства в лице его соответствующих органов. Однако на практике работодатели часто прибегают к системе финансового «кнута».

В качестве примера Данцкер привёл гибкую и запутанную систему премирования, при которой выплата премии носит необъективный характер и фактически зависит от воли работодателя. И достаточно будет одной лишь служебной записки от руководителя, чтобы работник лишился премии, которая по своему «весу» в составе совокупного дохода работника может даже превышать его оклад, отметил эксперт.

Но в отдельных случаях штрафа можно избежать. При этом всё зависит от того, где человек работает. Если он получает «серую» зарплату — шансы на восстановление справедливости минимальны, признал Данцкер.

Совет тут может быть только один — внимательно читайте трудовой договор перед подписанием. Если на словах вам пообещали золотые горы, а в трудовом договоре прописан МРОТ, взвешивайте риски и понимайте, что, соглашаетесь на оплату «в конверте», «кешем». Вы в то же время соглашаетесь и на штрафы за малейшие нарушения, — сказал эксперт.

Если компания платит белую зарплату, то следует внимательно прочитать местное положение о премировании или о политике по компенсациям и льготам (название документа может варьироваться).

Как правило, работнику предлагается ознакомиться с данным документом под подпись ещё на этапе трудоустройства. По словам эксперта, следует внимательно его изучить и понять, за что могут снизить или лишить премии. Желательно при этом сделать копию документа, не привлекая внимания.

Заверенную копию в рамках ст. 62 ТК РФ вы всегда сможете официально затребовать в случае конфликта. Простая же копия нужна вам просто для себя, чтобы постоянно иметь критерии премирования перед глазами и понимать, как следует работать, чтобы избегать проблем с премией, — сказал Данцкер.

Это понимание пригодится и в случае необоснованной попытки работодателя депремировать работника. Последний сможет более уверенно отстаивать свои права в диалоге с работодателем, подчеркнул эксперт. Если начать такой диалог не с агрессии, а со спокойного апеллирования к внутреннему положению компании, есть шанс отстоять свой заработок, не скатываясь в конфликт, добавил он.