Как добиться индексации зарплаты

Немногие знают, что индексация заработной платы — обязанность всех работодателей, а не только бюджетных организаций. Просто на практике частники по тем или иным причинам её игнорируют. В этом случае речь идёт о нарушении действующего в РФ трудового законодательства и грозит работодателям штрафами, предупреждают эксперты. Другой вопрос в том, вправе ли работник требовать прибавку, если компания испытывает финансовые трудности? NEWS.ru разбирался, а нужно ли делать индексацию действительно «обязательной и неотвратимой».

Суммы, которой ещё год назад хватало на покупку определённых товаров и услуг, спустя время окажется уже недостаточно для приобретения того же набора. Из-за инфляции деньги постепенно обесцениваются. Чтобы поддержать покупательную способность и реальные доходы населения, как раз-таки и проводится индексация зарплат, то есть работодатели должны повышать заработную плату. Как говорится, должны, но не обязаны? И всё-таки обязаны. Об этом прямо говорится в ст. 134 Трудового кодекса РФ.

Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения производят индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, другие работодатели — в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, — говорит нам закон.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Индексация — одна из основных государственных гарантий по оплате труда. Причём работодатели, которые не относятся к бюджетной сфере, также обязаны регулярно повышать зарплаты своим сотрудникам.

Инструмент индексации нужно рассматривать с одной стороны как обеспечивающий социальную поддержку определённой группе населения, в первую очередь с низким уровнем доходов, а с другой — как негативный фактор для работодателя, который отрицательно влияет на свободу его решения в части повышения зарплаты, а также может отрицательно сказаться на развитии бизнеса в связи с отсутствием финансовых возможностей. Мария Петровская завкафедрой бухучёта, аудита и статистики РУДН завкафедрой бухучёта, аудита и статистики РУДН

В отличие от бюджетной сферы, для коммерческих предприятий процедура индексации на законодательном уровне не прописана и определяется локальными актами, отмечает завкафедрой бухгалтерского учёта, аудита и статистики Мария Петровская. При этом частники сами вправе определять, какие составные части зарплаты индексировать, а какие нет, и какой коэффициент индексации использовать. К примеру, в качестве такого коэффициента может быть выбран индекс потребительских цен, прогнозируемый уровень инфляции в РФ или любой другой ориентир, который способен учитывать рост стоимости жизни в стране.

По словам Петровской, за отказ от индексации работодатель может быть оштрафован на сумму от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. Однако при желании он может избежать фактического роста оплаты труда, отразив увеличение лишь на бумаге.

Самый распространённый способ уйти от индексации — уменьшение ставок по штатному расписанию при сохранении той же заработной платы и тех же трудовых функций. При этом сложившаяся ситуация на рынке труда не позволяет работникам противостоять этому, так как многие боятся увольнения, — говорит эксперт.

Закон в первую очередь направлен на обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы работников бюджетной сферы, отмечает юрист Юрий Капштык, напоминая, что в частном секторе зарплаты, как правило, выше.

В частном секторе по-прежнему больше платят. Коммерческая деятельность направлена на извлечение прибыли. Система мотиваций здесь может включать не только саму зарплату, но также премии, бонусы за результат работы (план продаж, например), другие виды доплат и надбавок. Юрий Капштык генеральный директор экспертно-правового центра и юрист генеральный директор экспертно-правового центра и юрист

Однако в Роструде считают, что непростое финансовое положение компании — не повод для того, чтобы не проводить индексацию зарплат работникам. С другой стороны фирму, которая закончила год «в минусе», вряд ли стоит обвинять в жадности. К тому же никаких налоговых послаблений для работодателей, которые индексируют зарплаты, не существует. Напротив, вместе с индексацией увеличивается и налоговая нагрузка: оклады сотрудников повышаются, а вместе с ними растёт и сумма страховых взносов — пенсионных, медицинских и на социальное страхование.

По мнению руководителя департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константина Ордова, вопрос индексации зарплаты — это прежде всего взаимоотношения работника и работодателя, и государство не должно вмешиваться в эти отношения. Зато оно может и должно создать условия, при которых человек сможет защитить свои права в суде.

Государство должно обеспечивать соблюдение прав как трудящихся, так и работодателей. Важно повышать при этом финансовую грамотность населения: добиться индексации зарплаты можно в случае, когда это прописано в трудовом договоре. К примеру, там сказано, что ежегодно заработная плата сотрудника индексируется на уровень инфляции. Вот если это прописано, а индексации не было, работник вправе идти в суд и государство должно встать на его защиту. Константин Ордов руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ

Заставлять работодателей индексировать зарплаты, заманивания их налоговыми льготами — путь в корне неверный, считает эксперт. В конце концов налоги на заработную плату — это одна из форм финансирования социальных обязательств государства. Рынок труда постоянно меняется. Появляются новые специальности, которые становятся востребованными на рынке, а потому поддерживать неактуальные профессии уже не имеет смысла.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Работодатели нуждаются в квалифицированных кадрах, которым они готовы платить достойные деньги. Постоянно индексировать зарплату человеку из «российской глубинки» — значит лишить его стимула, жизненной необходимости и желания что-то изменить: найти новую работу, освоить новую профессию и заработать гораздо больше, — рассуждает Ордов.

По словам эксперта, и общественная жизнь, и экономика сегодня требуют постоянного переобучения, хотя многие люди предпочитают «жить в прошлом веке». Для них можно оставить так называемый базовый доход, а всем остальным — кто может и хочет эффективно работать — обеспечить экономические условия для развития и рост зарплаты, полагает Ордов.

По мнению Марии Петровской, соответствующая уровню инфляции индексация зарплат в любом случае существенного влияния на благосостояние граждан не окажет: реальные доходы едва ли вырастут. Выходом в данной ситуации могло бы стать установление минимального социального уровня оплаты труда в привязке к средней заработной плате, а не МРОТ, прожить на который можно с трудом. Напомним, величина минимального размера оплаты труда в 2021-м составляет 12 тысяч 792 рубля. А средняя прогнозируемая заработная плата в этом же году, по оценкам специалистов, должна составить 51 тысячу рублей.

Социальная заработная плата не должна быть меньше 50% от этой суммы. Региональные особенности при этом можно учесть при помощи соответствующих корректирующих коэффициентов, — уверена Петровская.

Кроме того, для решения социальных проблем в области оплаты труда эксперт предлагает ввести механизм ограничения соотношения максимальной и минимальной заработной платы в рамках организации. К примеру, если минимальная заработная плата установлена на уровне 25 тысяч рублей, то максимальная не может превышать её более чем в 10-15 раз.