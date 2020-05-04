В то время, как российское правительство готовит к презентации ещё один, уже третий по счёту, пакет мер помощи бизнесу, его критикуют за нежелание тратить деньги Фонда национального благосостояния. В разгар пандемии внезапно обнаружилось, что государству удалось скопить в нём свыше 18 трлн рублей. Но пустить их на помощь экономике и гражданам оно не может из-за бюджетного правила, диктующего, что при низких ценах на нефть продавать валюту и компенсировать тем самым нефтегазовые доходы бюджета.

Сейчас экономисты призывают приостановить действие этого правила, прообраз которого был создан ещё 1 января 2004 года вместе со Стабилизационным фондом РФ. Туда направлялась часть средств федерального бюджета, образующаяся за счёт превышения цены на нефть над базовой ценой. Она подлежала обособленному учёту, управлению и использованию в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета.

С 1 февраля 2008 года Стабилизационный фонд был разделён на две части: Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. А в 2013-м году в России официально ввели бюджетное правило. Оно предполагало, что все нефтегазовые доходы сверх $90 за баррель будут идти в Резервный фонд (РЗФ) для накопления. Как только объём РЗФ достигал установленного на год показателя по накоплениям (составлявшего определённый процент от ВВП: так, в 2014 году это было 7%), все сверхдоходы шли в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Таким образом, Россия формировала «подушку безопасности» на случай кризиса, напомнил NEWS.ru почётный профессор Московского налогового института РосНОУ, член генсовета «Партии дела» Михаил Абрамов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Накопления Минфину пригодились: в 2015-м году из-за сильного падения цен на нефть (за баррель Brent с $66,8 в апреле до $37,6 в декабре) действие бюджетного правила было приостановлено, а средства из РЗФ стали направляться на покрытие дефицита бюджета. По состоянию на 1 сентября 2017 года объём РЗФ составлял 1 трлн рублей, тогда как на 1 января 2015 года (до того, как Минфин стал тратить резервы) его объём был почти 5 трлн рублей. Средства ФНБ в 2017 году превышали 4,4 трлн рублей.

Таким образом, бюджетное правило показало себя как механизм, снижающий зависимость федерального бюджета и внутренних экономических условий от цен на энергоносители. Михаил Абрамов почётный профессор Московского налогового института РосНОУ, член генсовета «Партии дела» почётный профессор Московского налогового института РосНОУ, член генсовета «Партии дела»

Оно, по мнению чиновников, продемонстрировало свою эффективность и полезность, и его совершенствование было продолжено. Государственная Дума 19 июля 2017 года в окончательном третьем чтении приняла поправки в Бюджетный кодекс. Согласно изменениям, дополнительные нефтегазовые доходы, полученные после превышения фактической цены на нефть марки Urals отметки $40 за баррель, будут направляться в Резервный фонд. Новое бюджетное правило вступило в силу с 1 января 2018 года (тогда же РЗФ был присоединён к ФНБ), а в полном объёме заработало в 2019 году, отмечает профессор.

Борис Кавашкин/ТАСС

А уже в 2020-м году оказалось, подчёркивает Абрамов, что избытки нефтегазовых доходов, копившиеся все эти годы с целью обеспечить стабильность и независимость экономики России, нельзя потратить на её спасение. На 1 апреля 2020 года объём управляемого Минфином ФНБ составил 12 трлн 855,75 млрд рублей, или 11,3% ВВП, что эквивалентно $165,384 млрд. А все международные резервы России (золотовалютные резервы, включая ФНБ) на 1 января 2020 года составили $554 млрд или 42,3 трлн рублей.

ЗВР, а также активы банков (на 1 января 2020 года равнялись 94,08 трлн рублей) и вклады физических лиц (28,5 трлн) в сумме составляют 165,74 трлн рублей.

Таким образом, на каждого гражданина РФ при грубом подсчёте приходится более 1,1 млн рублей или около $15 тысяч. И это в стране, в которой в 2019-м году 12,7% населения жило за чертой бедности, и которой в 2020-м году прогнозируют увеличение числа бедных за счёт обнищавшего среднего класса.