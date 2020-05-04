Кабмин выделил ФСИН 2,4 млрд рублей на борьбу с COVID-19

Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) выделено 2,4 млрд рублей на борьбу с коронавирусом. Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Деньги предназначены для закупки средств индивидуальной защиты и медоборудования, а также оказания помощи лицам, которые содержатся в исправительных учреждениях или проходят в них службу. Документ
Ранее NEWS.ru писал, что в России коронавирусом заразились свыше 270 сотрудников ФСИН и 40 заключённых. При этом в ведомстве отметили, что ни у кого из них заболевание не проходит в тяжёлой форме.
В РФ, согласно последним данным, зафиксировано 145,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 18 тысяч человек, умерли — 1,3 тысячи. В Москве 74,4 тысячи заболевших, более 7,5 тысячи выздоровели, скончались — 764.
В мире в настоящее время насчитывается более 3,5 млн инфицированных. Скончались более 247 тысяч человек, выздоровели — свыше 1,1 млн.
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