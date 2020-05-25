Кабмин временно запретил ввоз топлива в РФ до 1 октября

https://static.news.ru/photo/a27219f6-9e78-11ea-9d1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ ввело временный запрет на ввоз в страну бензина, керосина и дизельного топлива до 1 октября 2020 года.

Отмечается, что решение было принято «в целях необходимости обеспечения энергетической безопасности Российской Федерации и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива».

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.

Об этом сказано в итоговом документе по результатам онлайн-совещания, посвящённого развитию энергетической отрасли, писал NEWS.ru.