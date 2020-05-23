Экономика

Путин поручил перенести уплату топливного акциза с нефтяных компаний на АЗС

11:49, 23 мая 2020
Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас. Об этом сказано в итоговом документе по результатам онлайн-совещания, посвящённого развитию энергетической отрасли.

Дискуссия проходила 29 апреля, перечень поручений после их формирования традиционно обнародован на сайте Кремля.

Проработать вопросы и при необходимости принять решения, касающиеся уплаты акциза на моторное топливо при реализации его конечным потребителям на автозаправочных станциях, — сказано в списке.

Срок проработки вопроса — 15 июня.

Предполагается, что перенос уплаты акциза с оптового сегмента на розничный позволит избежать махинаций на автозаправочных станциях, отмечает ТАСС. С просьбой перенести акциз на покупательский сегмент ранее обращались и нефтяные компании.

Как писал NEWS.ru, продажи бензина на российских АЗС на фоне эпидемии коронавируса и режима самоизоляции существенно снизились. Сокращение потребления составило порядка 30%.

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