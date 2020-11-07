Кабмин утвердил программу развития станкоинструментальной отрасли в РФ

https://static.news.ru/photo/fb565f34-21a2-11eb-8a31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский кабмин утвердил стратегию развития станкоинструментальной промышленности в стране. Она предполагает наращивание производства и экспорта в данном секторе более чем в два раза к 2035 году. Документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Объём производства станкоинструментальной продукции к 2035 году должен вырасти в 2,4 раза по сравнению с 2019 годом и достичь 79,5 миллиарда рублей. Такой показатель заложен в стратегии развития отрасли, утверждённой председателем правительства Михаилом Мишустиным, — говорится в сообщении на официальном сайте кабмина.

Объёмы экспорта через 15 лет должны вырасти в 2,6 раза — до 16,5 млрд рублей. Кроме того, в программе заложен показатель локализации производства станков — 70% и изготовления комплектующих — 11,1 млрд рублей.

Накануне, 7 ноября 2020 года, кабмин одобрил проект распоряжения о распределении средств на социальное развитие центров экономического роста регионов Дальневосточного федерального округа. По информации правительства, поправки планируется внести в распределение трансфертов, предоставляемых в 2018–2022 годах для реализации программ соцразвития центров экономического роста субъектов, входящих в состав ДФО.

Кроме того, кабмин одобрил поправки к проекту ФЗ об изменениях в Налоговом кодексе РФ. Позже их направят в Госдуму. Кроме того, власти согласились с изменениями проекта о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Документ учёл распоряжения главы РФ Владимира Путина и правительства РФ, замечания и предложения Госдумы, Счётной палаты, главных распорядителей средств федерального бюджета.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кабмин РФ согласился с поправками более чем в 100 отраслевых законов, касающихся видов контроля на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Предполагающий эти изменения проект федерального закона одобрен правительством.