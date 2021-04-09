Кабмин РФ одобрил проект получения «творческого» образования

https://static.news.ru/photo/96a8e8e4-9a11-11eb-9871-96000091f725_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Российское правительство одобрило идею получить второе высшее образование и продолжить работу по некоторым творческим профессиям, рассказали в пресс-службе кабмина. В документе говорится, что на соответствующую услугу получат право граждане, уже имеющие высшее образование и соответствующие способности.

Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 5 и 83 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, — говорится на сайте кабмина.

Кабинет министров также принял проект распоряжения правительства РФ о выделении Минфину РФ в 2021-м из резервов кабмина средств на предоставление бюджету Еврейской автономной области дотации для обеспечения сбалансированности финансовой системы регионов страны. Субсидии включают деньги для фондов заработной платы, социальных пособий и трат на обязательное медицинское страхование неработающих граждан.

Российские власти ранее утвердили финансирование госпрограммы «Развитие культуры» на 2021–2023 годы. Проект предусматривает реставрацию музеев и объектов исторического наследия, оцифровку старинных книг и открытие новых тематических центров в посёлках городского типа (ПГТ) и малых городах РФ. В документах значатся свыше 100 контрольных событий. Объём выделяемых средств — 363 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кабмин РФ предоставил регионам около 1,6 млрд рублей на оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений. За счёт федерального финансирования в медучреждения планируется доставить 115 автомобилей скорой помощи, а образовательным организациям предоставить свыше шести тысяч комплексов для дезинфекции рук и измерения температуры.