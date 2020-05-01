Кабмин ограничил покупку промтоваров из-за рубежа для государственных нужд

https://static.news.ru/photo/779c63ea-8bbc-11ea-b11a-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Правительство установило запрет на закупку иностранных промышленных товаров для государственных нужд, за исключением покупок в странах Евразийского экономического союза.

Такая же мера касается и закупок для оборонных нужд.

В постановлении кабмина сказано, что если производство товара отсутствует на территории РФ, тогда на него не действует запрет. Под действие документа не подпадают закупки одной единицы товара стоимостью не больше 100 тысяч рублей, а также совокупность товаров в интересах ФСО, МВД, Минобороны, ФСБ, Управления делами президента РФ стоимостью менее миллиона рублей. Нельзя будет закупать одежду, обувь и автомобили.

NEWS.ru писал, что власти Москвы отказались от проведения закупок на 13 млрд рублей, которые были запланированы ещё в декабре 2020 года. Планировалось провести благоустройство столицы, но с 11 апреля 2020 года работа приостановлена.