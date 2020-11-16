Кабмин обозначил допустимую долю иностранных работников на 2021 год

https://static.news.ru/photo/f37ec718-2816-11eb-968c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение об установлении допустимой доли иностранных специалистов в 2021 году для некоторых видов экономической деятельности. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Например, допускается доля зарубежных сотрудников в лесоводстве и лесозаготовке не более 50% от общей численности персонала, используемых подобными предприятиями, в выращивании овощей — 50%, в строительстве — 80%, деятельности сухопутного пассажирского транспорта — 24%, управлении недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе — 70%, — говорится в документе.

Кроме того, в тексте постановления говорится, что в строительной сфере не будет распространяться на Бурятию, Дагестан, Амурскую область и Москву. Для Дагестана она зафиксирована на уровне 50%.

Кроме того, Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 дал поручение министру здравоохранения Михаилу Мурашко поставить на личный контроль наличие коек в регионах, а также проработать вопрос обеспечения лекарственными препаратами. По словам Мурашко, на сегодняшний день наиболее сложная ситуация с поставками лекарств наблюдается в сибирском регионе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Мишустин предложил продлить на 2021 год упрощённый порядок лицензирования образовательных учреждений и аттестации педагогов. В ходе совещания с вице-премьерами он поручил подготовить соответствующий законопроект. Мишустин отметил, что введённый в текущем году особый порядок упростил работу образовательных организаций и учителей, а также позволил избежать процедур с нежелательным в условиях пандемии скоплением большого количества людей.