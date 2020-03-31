https://static.news.ru/photo/88767c94-7377-11ea-b77f-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Власти Ирака планируют в апреле 2020 года нарастить добычу нефти.

По данным Bloomberg, Ирак будет добывать 4,8 млн баррелей в сутки. Таким образом, в следующем месяце добыча топлива будет увеличена на 200 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, Багдад планирует экспортировать 3,6 млн баррелей в сутки в апреле. Для этого трубопроводы будут использовать на полную мощность.

Как писал NEWS.ru, в Министерстве энергетики Саудовской Аравии сообщили о том, что королевство в мае 2020 года намерено увеличить экспорт нефти до рекордных 10,6 млн баррелей в сутки.