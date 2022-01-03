Инвестор «Северного потока — 2» рассказал о сроках одобрения газопровода

Одобрение проекта «Северный поток — 2» Федеральным сетевым агентством Германии (BNetzA) может завершиться в середине 2022 года. Процедура проверки идёт по плану, заявил генеральный директор немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах, выступающей одним из спонсоров проекта. По его мнению, если конфликт между Россией и Украиной обострится, то газопровод может стать целью санкций США, сообщает Reuters.

Я не вижу никакого политического вмешательства, проверка сетевого агентства идёт по плану. Она может закончиться в середине 2022 года, — сказал он.

Маубах подчеркнул, что запуск трубопровода облегчит ситуацию на европейском газовом рынке, который испытывает нехватку топлива. Однако существует политический риск — в случае обострения конфликта между Россией и Украиной «Северный поток — 2» может стать целью американских санкций США.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщил, что сертификация «Северного потока — 2» может затянуться до лета. По его словам, регламент процедуры позволяет затягивать этот процесс, проводя рассмотрения в нескольких инстанциях.

Панкин также подчеркнул, что процесс сертификации СП-2 может быть приостановлен из-за противодействия с американской стороны. Дипломат предположил, что вариантов развития событий много, в том числе и попытки США оказать давление на Германию в вопросе приобретения топлива.

Вице-премьер России Александр Новак ранее назвал максимальным сроком завершения сертификации газопровода «Северный поток — 2» конец первого полугодия 2022 года. Он отметил, что при желании европейских партнёров поставки могут начаться и раньше.

Для начала поставок газа по СП-2 необходимо одобрение германского регулятора, который проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС. Пока сертификация приостановлена, поскольку оператору Nord Stream 2 AG нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Регулятор предполагает, что решение о сертификации будет принято не ранее второй половины 2022 года.