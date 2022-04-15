«Хуже Ирана и Северной Кореи»: экономист о целях антироссийских санкций

Вводимые Западом и его союзниками в Азии санкции против России подразумевают не только торговую, но и финансовую, логистическую и производственную изоляцию РФ, их цель — «лишить всего» Москву, рассказал NEWS.ru главный портфельный управляющий инвестфонда «КТ» Вячеслав Зайченко. Экономист предположил, что положение РФ может быть «хуже, чем у Ирана и Северной Кореи».

Изначальная цель санкций — лишить нас всего, всех логистических возможностей. Даже через посредников. Например, через Союзное государство. Это вопрос времени. Рано или поздно закроют Казахстан, рано или поздно в чём-то закроется Китай. Пока у КНР есть какие-то с нами связи, выгодные Пекину, но всё это дожмут. Заблокируют все возможности по морю, так как зона контроля у англо-саксонского мира гораздо больше, чем у дружественной части, с которой РФ может договориться. Всё самое интересное впереди, — добавил Зайченко.

Эксперт не исключил, что Западу «нужен лояльный режим в РФ, хотя они говорят, что это не так, но какая именно требуется лояльность — сложно сказать». По словам эксперта, «хаос режима при президенте России Борисе Ельцине их устраивал гораздо больше».

За словами о смене режима может скрываться, например, полный контроль над энергоресурсами РФ, их обесценивание, как в Венесуэле, на которой Запад набивал руку и где нефтегазовая отрасль разрушена, страна не может зарабатывать на добыче углеводородов, как не могут США и РФ, у которой в Венесуэле много проектов. РФ понесла большие убытки, когда оттуда ушла. Нам навязывают сценарий Венесуэлы, — заявил Зайченко.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил в ходе посещения космодрома Восточный в Амурской области, что Россия не собирается изолироваться. По его словам, нашу страну невозможно изолировать в современном мире. Москва будет сотрудничать с теми партнёрами, кто этого хочет.

Ранее российский лидер отметил, что Вооружённые силы РФ в ходе спецоперации на Украине действуют мужественно и эффективно. По его словам, военные оказывают помощь народным республикам Донбасса и используют передовое вооружение. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что никакой изоляции или полного вакуума России быть не может. По его словам, технологически это невозможно сделать в современном мире.