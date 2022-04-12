Путин заявил, что ВКС России в ходе спецоперации действуют эффективно

Воздушно-космические силы (ВКС) России в ходе операции на Украине действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно. Об этом в ходе визита на космодром Восточный заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что цели и задачи спецоперации будут достигнуты, сообщает ТАСС.

Сегодня наши офицеры участвуют в специальной военной операции в Донбассе, на Украине. Оказывают помощь народным республикам Донбасса. Действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, применяют самые современные виды вооружений с уникальными, не имеющими аналогов характеристиками, — сказал Путин.

Президент России и глава белорусского государства Александр Лукашенко прибыли на космодром Восточный. Они планируют осмотреть космодром и инфраструктурные объекты, а затем примут участие в церемонии награждения лётчиков-космонавтов.

После официальных мероприятий ожидается, что главы двух государств обсудят двустороннее сотрудничество. Также в планах Путина — встреча с губернатором Амурской области Василием Орловым и главой госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным.