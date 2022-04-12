Путин: Россию нельзя изолировать в современном мире

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе посещения космодрома Восточный в Амурской области, что Россия не собирается изолироваться. По его словам, нашу страну невозможно изолировать в современном мире. Москва будет сотрудничать с теми партнёрами, кто этого хочет, передаёт ТАСС.

Мы не собираемся изолироваться. Жёстко изолировать в современном мире вообще невозможно никого. Такую огромную страну, как Россия, так точно невозможно. Поэтому мы будем работать с теми нашими партнёрами, которые хотят взаимодействовать, — заявил Путин.

Ранее российский лидер отметил, что Вооружённые силы РФ в ходе спецоперации на Украине действуют мужественно и эффективно. По его словам, военные оказывают помощь народным республикам Донбасса и используют передовое вооружение.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что никакой изоляции или полного вакуума России быть не может. По его словам, технологически это невозможно сделать в современном мире.

Ранее Песков сообщил, комментируя намерение главы Белого дома Джо Байдена исключить Россию из G20, что США продолжают напористую линию по изоляции РФ. Представитель Кремля подчеркнул, что такая политика несостоятельна по своей сути.

По его словам, мир гораздо более многообразен, чем США и страны Европы.