https://static.news.ru/photo/e48ab38c-7ed0-43cb-b2fd-6c71310bd205_660.jpg Фото: Laura Chiesa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китайская телекоммуникационная компания Huawei ищет площади под новый крупный офис в Москве. Она собирается арендовать помещения, а не покупать их.

Об этом сообщает газета « Коммерсант » со ссылкой на свои источники на рынке коммерческой недвижимости.

В качестве возможных площадей для Huawei они называют деловой квартал «Новоспасский двор» группы ПСН Дмитрия Ананьева, а также бизнес-центр «Смоленский пассаж» корпорации А.Н.Д. семьи Михаила Гуцериева.

Эксперты издания отмечают нетипичность сделки, поскольку в последние годы иностранные IT-компании стараются снизить активность на российском рынке.

Ранее News.ru сообщал, что Huawei планирует увеличить штат российских центров исследований и разработок. В течение пяти лет компания намерена привлечь к работе более 1,5 тысячи человек. Расширение локальной научно-исследовательской базы откроет новые рабочие места для талантливых учёных, которые будут работать над изучением передовых технологий в России, при этом разрабатывая решения, отвечающие требованиям мировой IT-индустрии.