https://static.news.ru/photo/c0f45758-562b-11ea-9935-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Квоту на томаты из Турции, которая сейчас для россиян составляет 150 тыс. тонн, нужно обнулить. Так считает глава провинции Анталья Мунир Каралоглу.

Как отметил губернатор, жители России очень любят турецкие овощи и фрукты, а отмена квоты на помидоры приведёт к «довольно ощутимому понижению цен».

Сейчас важно не ограничивать торговлю квотами. Взаимоотношения между нашими странами на данном этапе должны все-таки предполагать отсутствие каких-то ограничений по товарообороту, — сказал Каралоглу ТАСС.

Обнуление нормы необходимо ещё и потому, что в обратном случае появится огромное количество посредников, которые и так продадут эти помидоры в Россию. При этом цены они загнут гораздо выше, а качество станет на много хуже.

Увеличить квоту ещё на 50 тыс. тонн уже просили в Минсельхозе РФ, но экспортёры на фоне просочившейся информации, не стали дожидаться официального решения и направили в Россию дополнительные грузы томатов.

Минсельхоз уже предложил увеличить квоту еще на 50 тыс. тонн, до 200 тыс. тонн в год. На фоне просочившихся в прессу новостей об этом, экспортеры, не дожидаясь официального решения, направили дополнительные грузы томатов в РФ.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Союза экспортёров Восточного Черноморья Ахмет Хамди Гюрдоган рассказал о трудностях, с которыми столкнулись турецкие поставщики при отправке помидоров в Россию. Он добавил, что в настоящее время уже поставленный товар возвращается обратно, а ответа на запрос о дополнительных квотах Москва пока не дала. Гюрдоган выразил надежду, что главы двух стран смогут договориться по данному вопросу «на основе здравого смысла».