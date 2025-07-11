Закуска из помидоров — приготовится быстрее, чем чайник закипит!

Устали от банальных салатов и долгих засолок? Эта закуска — глоток свежести и скорости! Целые помидорки черри, наполненные ароматным чесночным маслом, станут королевами вашего стола. Готовится быстрее, чем чайник закипит, а съедается моментально!

Отберите спелые, крепкие помидорки черри. Аккуратно срежьте верхушку у каждой — это будет «крышечка». Чайной или кофейной ложкой осторожно выньте немного мякоти с семенами, создав аккуратное углубление. Не выбрасывайте мякоть! Мелко ее порубите. В небольшой сковороде на среднем огне разогрейте оливковое масло. Бросьте туда тонко нарезанные дольки чеснока. Обжаривайте буквально минуту-две, пока чеснок не станет золотистым — главное, не дать ему подгореть! Снимите сковороду с огня. Немедленно добавьте в горячее масло с чесноком рубленую мякоть томатов, щедрую щепотку сушеного орегано (или прованских трав), щепотку хлопьев чили для пикантности и соль по вкусу. Дайте смеси пару минут остыть, чтобы не обжечь помидоры. Чайной ложкой наполните томатные бочонки этой ароматной начинкой почти до верха. Накройте каждую ее «крышечкой». Выложите на блюдо, полейте оставшимся душистым маслом со сковороды. Подавайте немедленно, пока помидоры остаются прохладными и упругими, а начинка — теплой и благоухающей. Идеально с хрустящим хлебом!