https://static.news.ru/photo/1a4e385a-e7aa-11e9-9b90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что сотруднику банка, которого подозревают в утечке данных 200 клиентов, грозит уголовная ответственность.

Ему грозит уголовная ответственность, — рассказал глава банка в интервью телеканалу «Россия 1».

Он добавил, что больше ничего не может добавить. Дело в правоохранительных органах.

Виновным в утечке личных данных оказался сотрудник Сбербанка 1991 года рождения, руководивший сектором одного из бизнес-подразделений. Он признал свою вину в причастности к утечке данных держателей кредитных карт.

О попадании в открытый доступ личной информации клиентов Сбербанка стало известно 3 октября. Первоначально сообщалось о 60 млн пострадавших от утечки лиц. Однако Сбербанк опроверг эту информацию, заявив о всего 200 клиентах, чьи данные попали к злоумышленникам, писал News.ru.