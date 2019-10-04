Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что сотруднику банка, которого подозревают в утечке данных 200 клиентов, грозит уголовная ответственность.
Ему грозит уголовная ответственность, — рассказал глава банка в интервью телеканалу «Россия 1».
Он добавил, что больше ничего не может добавить. Дело в правоохранительных органах.
Виновным в утечке личных данных оказался сотрудник Сбербанка 1991 года рождения, руководивший сектором одного из бизнес-подразделений. Он признал свою вину в причастности к утечке данных держателей кредитных карт.
О попадании в открытый доступ личной информации клиентов Сбербанка стало известно 3 октября. Первоначально сообщалось о 60 млн пострадавших от утечки лиц. Однако Сбербанк опроверг эту информацию, заявив о всего 200 клиентах, чьи данные попали к злоумышленникам, писал News.ru.
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