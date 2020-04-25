Греф посчитал расходы российских банков на кредитные каникулы

Российские банки потратят около 160 млрд рублей на реализацию программы кредитных каникул.
Об этом председатель правления Сбербанка Герман Греф
Греф напомнил, что отсрочка, которая предоставляется по ипотечным и потребительским кредитам, а также по кредитным картам, не принесёт банкам доходов от обслуживания процентов.
Эта сумма не компенсируется, поэтому для банков это болезненная мера, — отметил глава Сбербанка.
Президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах 3 апреля. Согласно документу, заёмщики могут обратиться к кредитору с требованием предоставить отсрочку по платежам на шесть месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.
Как писал NEWS.ru, основной причиной отказов в предоставлении кредитных каникул со стороны банков стало несоответствие заявок критериям программы. Например, часто заявители имеют долг, превышающий установленные параметры. Такое объяснение дала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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