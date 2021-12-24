Госдума предложила внести операторов по приёму платежей в особый реестр ЦБ

В Госдуму внесён законопроект, согласно которому операторами по приёму платежей смогут быть только компании из специального реестра ЦБ. Целью законопроекта названо повышение прозрачности рынка. Предполагается, что в реестр не смогут попасть компании, где более 10% принадлежит офшорам или компаниям, лишившимся права работать на рынке приёма платежей. Законопроект опубликован на официальном сайте Государственной думы.

В пояснительной записке отмечается , что деятельность платёжных агентов сконцентрирована в социально значимых сегментах рынка, и это требует дополнительного контроля. Для внесения сведений в реестр должностные лица заявителя должны будут соответствовать установленным квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации. Помимо этого, предлагается наделить Центральный Банк России особыми полномочиями по осуществлению надзора за операторами.

Законопроект предусматривает создание саморегулируемых организаций операторов по приёму платежей и возложение на них функций по контролю за соблюдением законодательства, по применению мер в случае нарушений, а также по сбору отчётности операторов и направлению её в Банк России. Если компания представила недостаточно сведений о себе, ЦБ сможет через суд добиться её исключения из реестра.

Принятие законопроекта позволит минимизировать вероятность таких недобросовестных действий, а также повысить прозрачность рынка приёма платежей, — говорится в тексте.

Ранее Банк России раскрыл схему использования платёжных карт и электронных кошельков для приёма платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров и криптовалютных обменников. Банкам рекомендовано оперативно выявлять такие платёжные инструменты и блокировать их. Также им предлагается расторгать договор обслуживания с клиентом, если за один год будет совершено более двух блокировок операций.