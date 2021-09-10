ЦБ назвал признаки карт, используемых нелегальным бизнесом

Банк России раскрыл схему использования платёжных карт и электронных кошельков для приёма платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров и криптовалютных обменников. Банкам рекомендовано оперативно выявлять такие платёжные инструменты и блокировать их. Об этом сообщается в методических рекомендациях на сайте регулятора.

Для того чтобы обойти запрет платежей в адрес нелегального бизнеса, теневые бизнесмены могут использовать банковские карты или электронные кошельки, оформленные на подставных лиц. Для обработки таких платежей используется специальное программное обеспечение, которое подключается к банковским интернет-страницам по переводу денег с карты на карту. Эти сервисы можно использовать без идентификации и не являясь при этом клиентом банка.

Поэтому банкам рекомендовано обращать повышенное внимание на подозрительные карты и кошельки, при необходимости блокировать операции по ним и расторгать договор обслуживания с клиентом, если за один год будет совершено более двух блокировок операций. При этом ЦБ назвал признаки «подозрительных» карт или кошельков.

Так, для «теневой» карты или кошелька характерно необычно большое количество контрагентов — физических лиц, как плательщиков, так и получателей. Также подозрения должно вызывать необычно большое количество операций по зачислению и списанию денежных средств, значительные объёмы операций или короткий промежуток времени между зачислением и списанием. Кроме того, подозрительными можно считать случаи, когда операции по зачислению и списанию проводятся в течение 12 часов и более суток, а средний остаток на счёте на конец дня не превышает 10% от среднего объёма операций. Также по подозрительной карте или кошельку обычно не проводится оплата товаров и услуг, а одно устройство удалённого доступа к услугам банка может использоваться разными физическими лицами.

Для противодействия незаконным операциям банкам рекомендуется предусмотреть дополнительное подтверждение номера счёта получателя со стороны плательщика, выявлять в Интернете случаи упоминания их онлайн-сервисов в контексте расчётов с теневым бизнесом и обращать внимание на цифровой отпечаток устройства, с которого приходит запрос на перевод. Кроме того, следует проводить дополнительную проверку пользователя с помощью технологий, которые во время совершения операции передают данные о месте совершения покупки и устройстве.

Ранее представители банков попросили предоставить им доступ к автоматическим проверкам реестра доменных имён Роскомнадзора, что позволит им отказаться от «ручной» проверки нелегальных онлайн-казино. Сейчас по закону «Об информации» право на автоматическую проверку реестра есть только у операторов связи, и банкам приходится совершать индивидуальные запросы. Также им трудно определять организации по доменным именам: между тем эксперты отмечают, что информации о реальном владельце сайта нет даже у Роскомнадзора.