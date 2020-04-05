Госдума обсудит усиление наказания за мошенничество с кредитными каникулами

https://static.news.ru/photo/f768d8b8-77d7-11ea-a4a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума собирается обсудить усиление ответственности за мошенничество с кредитными каникулами, объявленными на время пандемии коронавируса нового типа (COVID-19), рассказал первый заместитель руководителя парламентской фракции «Единой России» Адальби Шхагошев.

В период действия режима повышенной готовности появился новый вид мошенничества, связанный с предоставлением кредитных каникул фирмами-однодневками. Мошенники обещают гражданам решение любых вопросов по кредитам, предлагают поддельные больничные листы и справки о доходах, — цитирует политика ТАСС.

Он добавил, что некоторые банки, например ВТБ, уже столкнулись с подобными проблемами. Злоумышленники не только получают доступ к личной информации клиентов, но и портят их кредитную историю и наносят финансовый ущерб.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кабмин определил максимальные размеры кредитов, по которым пострадавшие от пандемии COVID-19 заёмщики вправе обратиться в банки с требованием о предоставлении кредитных каникул.

В постановлении, подписанном главой правительства Михаилом Мишустиным, указано, что предельный размер для потребкредитов, выданных физлицам, составляет 250 тысяч рублей. Для кредитов, выданных индивидуальным предпринимателям, максимальный размер определён в 300 тысяч рублей.

По данным на 6 апреля 2020 года, COVID-19 заразились в мире свыше 1,2 млн человек. Умерли более 66 тысяч. Выздоровели около 260 тысяч. В России инфекция выявлена у 5389 граждан, 658 из них — за последние сутки. Скончались 45 пациентов, поправились 355 жителей РФ.