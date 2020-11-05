Госдолг зоны евро впервые в истории может превысить 100% суммарного ВВП

https://static.news.ru/photo/f8e29550-1f55-11eb-b2ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sascha Steinach/dpa-Zentralbild/Global look Press

Государственный долг зоны евро впервые в истории превысит 100% суммарного ВВП сообщества в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Такие данные приводятся в осеннем прогнозе Еврокомиссии.

ЕК улучшила прогноз по спаду ВВП в зоне евро в 2020 году до 7,8% против 8,7% ранее, но ухудшила его до 4,2% на 2021 год.

Сокращение ВВП Евросоюза в 2020 году из-за пандемии коронавируса составит 7,4%. Возобновление роста ожидается в 2021 году на уровне 4,1%, передаёт ТАСС.

Еврокомиссия также ухудшила прогноз спада мировой экономики из-за пандемии в 2020 году до 3,8% и снизила ожидания восстановления в 2021-м до 4,7%.

Ранее глава Европейского центробанка Кристин Лагард заявила, что спад ВВП в зоне евро во втором квартале этого года составит 14%, а в целом он упадёт на 8,7%. О своих выводах председатель ЕЦБ сообщила во время онлайн-слушаний в комитете Европарламента по экономическим и монетарным вопросам.

Глава ЕЦБ отметила также, что регулятор в условиях пандемии оказался «впервые вынужден создавать собственные экономические прогнозы, ранее банк оперировал лишь различными сценариями», писал NEWS.ru.