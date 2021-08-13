Голикова раскрыла главную пользу от введения удалёнки

Введение дистанционного формата занятости сохранило в России 3 млн рабочих мест. Слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой приводит ТАСС.

Отмечается, что удалённый формат работы помог сохранить не только места, но и доходы граждан, что в условиях продолжающегося экономического кризиса является особенно важным фактором. В связи с этим Голикова назвала серьёзным решение российских властей по сохранению дистанционного формата занятости в разгар пандемии.

Ранее вице-премьер отметила, что 60% россиян в возрасте до 24 лет остаются экономически неактивными. По словам Голиковой, Россия достигнет допандемических показателей безработицы к осени 2021 года, однако ситуация с молодёжной занятостью в стране остаётся по-прежнему напряжённой.

Она также сравнила уровни безработицы молодого населения западных стран и России. Так, подобные показатели в странах Евросоюза составляют порядка 20%, а в США — около 15%. В России же эти цифры по итогам прошлого года достигли отметки в 17%.