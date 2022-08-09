Глава Российского зернового союза предсказал снижение качества пшеницы Президент Российского зернового союза Злочевский: качество отечественной пшеницы снизится

Фото: Zhang Duan/XinHua/Global Look press

Аграриям удалось повысить показатель урожайности, однако из-за этого снизилось качество пшеницы, поэтому продовольственного зерна в этом году будет меньше, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Он отметил, что из-за низкого качества ее нельзя будет экспортировать, так как за границей фураж не будут покупать, пишет «Компания».

В этом агросезоне происходит резкое снижение качества пшеницы — продовольственного зерна будет около 60% (в прошлом сезоне было 82%), — подчеркнул специалист.

Злочевский добавил, что текущая уборочная компания уже показала потери в технологиях. Эксперт объяснил, что кредиты фермерам недоступны, а многие удобрения не могут быть использованы, так как в нынешних условиях не окупятся. Поэтому он считает, что государство зря не занимается проблемами с доступом работников сельского хозяйства к финансам, это отразится на осеннем посеве, но будет слишком поздно.

Французская газета L'Opinion ранее заявила, что в России в этом году ожидается рекордный урожай пшеницы, который даст Москве возможность определять ситуацию на мировом рынке. В газете отметили, что Москва не будет нести ответственность за «возможное распространение голода в мире», так как торговле мешают введенные ЕС санкции. Журналисты подчеркнули, что инвестиции России в сельское хозяйство сделали отрасль «рычагом её могущества».