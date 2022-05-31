Франция заявила о рекордном урожае пшеницы в РФ, который повлияет на мир

Фото Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Французская газета L'Opinion заявила, что в России в этом году ожидается рекордный урожай пшеницы, который даст Москве возможность определять ситуацию на мировом рынке. В публикации отмечается, что россияне находятся в «сильной оппозиции», так как ожидаемый небывалый урожай позволит России «определять погоду на мировом рынке».

При этом, отмечает газета, Москва предупреждает Всемирную продовольственную организацию, что не собирается «нести ответственность за возможное распространение голода в мире», так как торговле мешают введённые ЕС санкции.

В публикации указано, что украинские зернохранилища на данный момент блокированы, причём Киев ранее обеспечивал почти половину потребностей Туниса, четверть — Египта и значительную часть нужд Марокко и Эфиопии. Но теперь ряд стран не уверены в поставках продовольствия, а это обычно предшествует волнениям и массовой миграции.

Цены на зерно уже превышают €400 за тонну, инциденты из-за дефицита продовольствия множатся. Так, в Нигерии раздача продовольствия обернулась гибелью более 30 человек. А Ассоциация стран Сахеля и Западной Африки и вовсе предупредила, что «миллионы людей могут столкнуться с угрозой голода, если в июне не будут приняты надлежащие меры».

Газета задаётся вопросом, кто будет нести ответственность за грядущую продовольственную катастрофу в мире. При этом отмечается, что позиция России заключается в отмене санкций и возможности накормить тех, кто в этом нуждается. Издание отмечает, что Россия продолжает выполнять все контракты со странами северной Африки и к югу от Сахары. Ожидается, что Москва может расширить экспорт в страны ЕАЭС.

Инвестиции России в сельское хозяйство, говорится в публикации, сделали отрасль «рычагом её могущества».

Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский назвал тему грядущего голода в мире информационной истерией. По его мнению, это повод для необоснованного роста мировых цен на продовольствие.