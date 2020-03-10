https://static.news.ru/photo/4529a53a-62b3-11ea-9758-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр энергетики РФ Александр Новак не исключил, что со странами ОПЕК могут быть достигнуты новые договорённости по сокращению добычи нефти после истечения срока действующего соглашения.

Двери не закрыты — то, что соглашение после 1 апреля о сокращении не продлено, не означает, что мы не можем в дальнейшем взаимодействовать со странами ОПЕК и «не ОПЕК», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ведомства напомнил, что в прошлом году была подписана хартия, в рамках которой работа будет продолжена. При необходимости могут быть применены различные инструменты, в том числе сокращение или увеличение добычи.

Как писал NEWS.ru, ранее Новак сообщил, что Россия может в ближнесрочной перспективе увеличить объёмы добычи нефти на 250-300 тысяч баррелей в сутки и уже в настоящее время имеет весь необходимый для этого промышленный потенциал.