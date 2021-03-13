Глава фракции ЕР оценил идею Зюганова о налогах для «подозрительно богатых»

https://static.news.ru/photo/fdbb68ae-84d1-11eb-a0e0-96000091f725_660.jpg Сергей Неверов Фото: duma.gov.ru

Глава парламентской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, комментируя реплику лидера КПРФ Геннадия Зюганова, заявил, что «налог для богатых» в РФ уже существует.

Ранее Зюганов написал в Telegram, что считает целесообразным обложить повышенным налогом «подозрительно богатых» россиян. Политик таким образом отреагировал на сообщения о появлении новых критериев получения выплаты на детей от трёх до семи лет.

У нас сегодня принят налог на богатых. Вы знаете, что [для доходов] свыше 5 миллионов [рублей в год] ставка подоходного налога выше <...>. Нужно стремиться к тому, чтобы бедность снижалась, и к этому все стремления направлены, — сказал Неверов РИА Новости.

Глава фракции ЕР добавил, что налоги в настоящее время в России «достаточно хорошо собираемы».

Зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков ранее заявил, что профессиональные союзы призывали к введению прогрессивной налоговой шкалы ещё до Зюганова, передавал NEWS.ru.

Дискуссия о возвращении прогрессивной налоговой шкалы ведётся с момента введения плоской шкалы НДФЛ со ставкой в 13% в 2001 году. Президент России Владимир Путин в ноябре 2020 года подписал закон, устанавливающий налог в 15% на доходы физлиц, превышающие 5 млн рублей. Член президиума общественной организации «Опора России» Юрий Савелов отметил, что такой шаг нельзя рассматривать как полноценное движение в сторону прогрессивного налогообложения.