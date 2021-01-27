Генпрокуратура РФ добилась снижения цен на продукты в ряде регионов

https://static.news.ru/photo/a0981592-608b-11eb-a630-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокуроры смогли добиться снижения необоснованно завышенной стоимости продуктов в ряде субъектов РФ, заявили в пресс-службе надзорного ведомства. ГП РФ каждую неделю получает от Росстата информацию об индексе потребительских цен.

Например, в Вологодской области выросли розничные цены за килограмм сахара (66,99 рубля вместо установленных соглашением 46 рублей). Директор торговой точки получил представление. В Саратовской области компания, занимающаяся производством и оптовой продажей подсолнечного масла, после предостережения прокурора снизила цены на 6%, говорится в сообщении ГП РФ на официальной странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, надзорные органы предостерегли от повышения цен на продукты хозяйствующим субъектам в Татарстане, Хакасии, Воронежской, Костромской, Нижегородской, Орловской, Томской, Тульской областях и других регионах.

Россияне в январе потратили больше денег на хлеб, муку, гречку, подсолнечное масло и муку. Рост цен составил от 1,5% до 4%, сообщает оператор фискальных данных «Платформа ОФД». Хлеб подорожал на 4% по сравнению с декабрём минувшего года, поднявшись до 29 руб. К январю прошлого года рост цены на хлеб составил 11,5%. Подсолнечное масло и мука по сравнению с декабрём подорожали на 3%. По маслу средний чек составил порядка 107 руб., что на 47% выше прошлогоднего январского показателя, по муке — 71 руб., что на 25% больше, чем в январе прошлого года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительству России удалось сдержать рост цен на продовольствие, однако дальнейшее расширение ценового регулирования создаст риски возникновения дефицита товаров. Об этом предупредили в департаменте аудита экономической эффективности Счётной палаты РФ.