«Газпром» исполнил решение арбитража, вернув Польше переплату за газ

https://static.news.ru/photo/71bdb174-bb1c-11ea-bc98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Газпром экспорт» перечислил польской компании PGNiG средства по решению Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ для Польши. Компенсация для PGNiG составила $1,5 млрд.

Столько, по решению суда, было переплачено за газ, поставленный по газопроводу «Ямал-Европа» с 1 ноября 2014 года, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» продолжают обжалование решения арбитража. Апелляция в мае направлена в суд округа Свеа (Швеция).

Перечисление денежных средств не влечёт ущерба для позиции ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» в ходе обжалования, — считают в компании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что польские журналисты считают согласие «Газпрома» с решением о выплате польской стороне $1,5 млрд за переплату за газ очередным российским «хитроумным планом». Согласие «Газпрома» выглядит «крайне подозрительно». Журналисты полагают, что Россия хочет простыми действиями отвлечь от «хитроумной игры».