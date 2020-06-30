«Газпром» исполнил решение арбитража, вернув Польше переплату за газ

«Газпром экспорт» перечислил польской компании PGNiG средства по решению Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ для Польши. Компенсация для PGNiG составила $1,5 млрд.
Столько, по решению суда, было переплачено за газ, поставленный по газопроводу «Ямал-Европа» с 1 ноября 2014 года,
Агентство отмечает, что ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» продолжают обжалование решения арбитража. Апелляция в мае направлена в суд округа Свеа (Швеция).
Перечисление денежных средств не влечёт ущерба для позиции ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» в ходе обжалования, — считают в компании.
Ранее NEWS.ru сообщал, что польские журналисты считают согласие «Газпрома» с решением о выплате польской стороне $1,5 млрд за переплату за газ очередным российским «хитроумным планом». Согласие «Газпрома» выглядит «крайне подозрительно». Журналисты полагают, что Россия хочет простыми действиями отвлечь от «хитроумной игры».
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