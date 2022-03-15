Французские предприниматели заявили, что «Ашан» не уйдёт из России

Глава Союза французских предпринимателей Medef Жоффруа Ру де Безье заявил, что французские компании, включая «Ашан», «Леруа Мерлен» и другие, намерены остаться в России. По его словам, которые приводит телеканал BFMTV, правительство Франции не требовало ухода компаний из России, а они сами решили проявить ответственность по отношению к сотрудникам.

Глава союза дал утвердительный ответ на вопрос, могут ли французские компании оставаться в России. По его словам, в общей сложности во французских компаниях в России работают около 160 тысяч человек и французские бизнесмены намерены «поддержать наших сотрудников и российских граждан, которые не являются ответственными за происходящее».

Эти люди ничего просили. Им нужно чем-то кормиться, им нужно получать зарплату. <...> Мы следуем рекомендациям нашего правительства, и оно не просит закрыть [французские компании в РФ], — указал глава союза.

Ранее стало известно, что французская продовольственная компания Danone прекратит инвестировать в российские проекты в связи с конфликтом на Украине, однако не планирует уходить с рынка. В официальном заявлении, выложенном на сайте, компания также рассказала о принятых мерах по поддержке работников и населения стран.

Согласно информации французского издания Le Figaro, правительство Франции и президент страны Эммануэль Макрон ранее посоветовали французским компаниям «не спешить с уходом из России». Отмечается, что связи с Москвой пока не прервал ни один из 15 крупнейших представителей бизнеса Франции.